Troca de comando no Balé da Cidade de SP

Sai Mônica Mion e entra Lara Pinheiro na direção do Balé da Cidade de São Paulo. Mônica passou dez anos no comando do grupo. Lara é bailarina, coreógrafa, assessora da Secretaria Municipal de Cultura e foi curadora no Centro Cultural São Paulo.

Após 10 anos à frente do Balé da Cidade de São Paulo, Mônica Mion será substituída pela bailarina e coreógrafa Lara Pinheiro. O Vale da cidade, que existe há 40 anos, é um dos corpos estáveis do Teatro Municipal de São Paulo, composto ainda pela Orquestra Experimental de Repertório, o Quarteto de Cordas e os corais Lírico e Paulistano.