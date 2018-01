Trilha sonora de "O Jardineiro Fiel" é premiada em Bruxelas O compositor espanhol Alberto Iglesias foi o grande vencedor dos prêmios "World Soundtrack Awards" ao conquistar os prêmios de melhor compositor do ano e melhor trilha sonora do ano por sua composição para o filme "O Jardineiro Fiel", dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles. O argentino Gustavo Santaolalla, autor da trilha sonora de "O Segredo de Brokeback Mountain", recebeu o Prêmio do Público, da 33.ª edição do Festival de Cinema de Gante, norte da Bélgica. Iglesias e Santaolalla disputaram em março passado o Oscar da Academia de Hollywood que acabou ficando com o compositor argentino. O prêmio de melhor compositor do ano foi disputado por Danny Elfman ("A Fantástica Fábrica de Chocolates"); Dario Marianelli ("Orgulho e Preconceito"), James Newton Howard ("King Kong") e John Powell (A Era do Gelo 2"). Na categoria de melhor composição original figuravam como aspirantes, além de Iglesias, Marinelli, Howard e Santaolalla, o veterano John Williams ("Munique"). O prêmio da melhor canção cinematográfica do ano foi "Our Town", Do filme "Carros", composta por Randy Newman e interpretada por James Taylor. O Festival de Cinema de Gante, que começou no dia 11, homenageou o diretor norte-anmericano Stanley Kubrick (1928-1999), com projeção de todos os seus filmes, entre eles "Espartaco" e "2001, Uma Odisséia no Espaço", "Laranja Mecânica" e "Barry Lyndon", além de todos os documentários realizados sobre o diretor.