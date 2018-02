Trilha de 'Homem-Aranha' foi mais fácil que U2, diz Bono Compor a trilha de "Spider-Man: Turn Off the Dark" ("Homem-Aranha: desligue o escuro"), mais caro espetáculo já feito na Broadway, foi mais fácil do que escrever canções mais pessoais para o U2, disse o músico Bono na sexta-feira.