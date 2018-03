Trilha de 'A Noviça Rebelde' está entre as 25 gravações eleitas como tesouros dos EUA

A trilha sonora do filme A Noviça Rebelde, o disco Rumours do Fleetwood Mac de 1977 e a canção Footloose de 1984 estão entre as 25 gravações que foram designadas como tesouros nacionais dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 21, e dignas de serem preservadas pela Biblioteca do Congresso.

I Left My Heart in San Francisco, canção emblemática de Tony Bennett, Rock Around the Clock, de Bill Haley e Seus Cometas, e My Girl, clássico de 1964 dos Temptations também estão entre os títulos selecionados por sua importância cultural e histórica e incluídos no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso.

Carla Hayden, bibliotecária do Congresso, disse em um comunicado que as gravações, que cobrem o período 1911-1996, refletem “momentos marcantes, culturas diversas e lembranças compartilhadas” da cultura dos EUA.

Os títulos anunciados nesta quarta-feira elevam a 500 o número total do registros. Todos os anos 25 gravações com ao menos 10 anos de existência são selecionadas.

A trilha sonora de A Noviça Rebelde, musical que conquistou o Oscar de 1965, foi considerada “um marco” da vida norte-americana “amado por muitas gerações”.

Lançada em 1962, a gravação de I Left My Heart in San Francisco de Bennett era originalmente o lado B de outra canção, mas se tornou popular no rádio e mais tarde foi adotada como um dos temas oficiais da cidade de San Francisco, informou o Registro Nacional de Gravações.

A linha de baixo da abertura de My Girl, clássico da Motown, “se tornou tão marcante que a canção é reconhecível instantaneamente só por estas três notas”.

Rumours foi forjado pelo fracasso dos relacionamentos românticos de todos os membros do grupo de folk-rock Fleetwood Mac, mas rendeu inúmeros sucessos.

Footloose, a faixa-título do filme homônimo de 1984, “continua sendo profundamente emblemática dos anos 1980 – divertida, revigorante e, à sua maneira, um pouco rebelde”, disse o registro.

Entre as outras gravações incluídas no Registro Nacional para preservação estão Raising Hell, álbum de 1986 do Run-DMC, o sucesso disco Le Freak de 1978 do Chic, o single Rhythm is Gonna Get You de 1987 de Gloria Estefan e o disco ao vivo An Evening with Groucho de Groucho Marx de 1972.