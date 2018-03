Tributos a Michael Jackson prometem agitar noite paulistana

O fim de semana em São Paulo promete ter mais Michael Jackson. Algumas casas noturnas da capital paulista irão fazer tributos ao Rei do Pop, ícone da música nos anos 80 e 90, tocando sets com os maiores hits do cantor, como Billie Jean, Thriller, Don't Stop'Til You Get Enough e Beat It.

O Projeto Autobahn, uma das festas mais tradicionais com músicas dos anos 80, vai ter decoração especial com as capas de discos e fotos de Michael. No telão do local, clipes do astro da música serão passados durante toda a noite e os três DJs residentes irão tocar as principais músicas dele.

No Clube Aloca, a noite Grind também vai ter espaço para Michael. O DJ Gabriel Rocha - que divide a cabine com os residentes André Pomba, Bruno Frika e outros - será o responsável por agitar a boate com os principais hits do Rei do Pop, a partir das 23h.

Já a Trash 80's, como tem a programação mensal fechada com antecedência, não terá nenhuma decoração especial. No entanto, no set dos DJs serão tocadas três hits do Michael a cada hora. No Clube Glória, a programação também será convencional, com a festa Alelux. Johnny Luxo, que vai comandar as pick'ups da casa noturna, no entanto, promete levar um set especial com algumas músicas do Rei do Pop.

Projeto Autobahn

Sábado, 27/06, a partir das 22 horas.

Avenida 9 de Julho, 210 - Centro

Entrada: R$ 25 na porta. Com nome na lista, mulher paga R$ 15 e homem R$ 20

http://www.anos80.com.br/

Trash 80's

Sexta, 26/06, e sábado, 27/06, a partir das 23 horas.

Clube Caravaggio - Rua Álvaro de Carvalho, 40 - Centro

Spazio Vila Olímpia - Rua Julio Diniz, 176 - Vila Olímpia

Entrada: R$ 30 na porta e R$ 25 com nome na lista

http://www.trash80s.com.br/

Clube Aloca

Domingo, 28/06, a partir das 20h30

Rua Frei Caneca, 916 - Consolação

Entrada: até as 22 horas, R$ 15. Após, R$ 25

http://www.aloca.com.br/

Clube Glória

Sexta, 26/06, a partir da meia-noite

Rua 13 de Maio, 830 - Bela Vista

Entrada: R$ 35

http://www.clubegloria.com.br/