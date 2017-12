Tributo homenageia Cazuza e seu pai

O tributo que ocorreu nesse sábado, 30, no Parque da Juventude, era uma homenagem a Cazuza, mas ganhou outro protagonista. Na manhã desse sábado em que o poeta reapareceu em forma de holograma, seu pai, João Araújo, de 78 anos, morreu depois de sofrer um enfarte em casa, no Rio. O velório ocorreu na capela 1 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul.

“Homem forte e querido por todos, Big John, como era conhecido, fundou a Som Livre e foi fundamental na música popular brasileira”, diz Nilo Romero, diretor musical de Cazuza e, também, do tributo. Após 38 anos à frente da gravadora, Araújo se tornou um dos executivos mais importantes da indústria fonográfica do País.

Um dos fundadores do Barão Vermelho, Guto Goffi também sentiu a partida de Araújo. “O João ajudou a gente a começar. Ficou nosso amigo porque ajudamos o Cazuza a encontrar um caminho com o Barão”, diz.

Show. Previsto para começar às 21h, o show foi aberto sem atrasos pela apresentadora Mariana Weickert. Depois, o público de 29.600 pessoas pôde ouvir, sob chuva fina, Gal Costa cantando Brasil. Em entrevista ao Estado, ela lembrou que Araújo era um visionário. “Ele foi o responsável pelo disco Domingo, que gravei com Caetano, em uma época em que nós não tínhamos potencial para fazer um disco cada um”, conta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por volta de 22h30, Cazuza apareceu na forma de um holograma, em um telão localizado atrás da banda. O efeito não produziu, porém, um aspecto de realidade, já que o tamanho do cantor era menor em relação à banda e era difícil distinguir os traços de seu rosto.

A aparência do holograma era a de um clipe. Ele acompanhou cinco canções no final do show. O pequeno delay entre a imagem e as músicas não chegou a incomodar. O ponto alto foi a reprodução de um áudio original de Cazuza, em que conversava com a banda. No final, a plateia cantou a capela dois sucessos do cantor: "Bete Balanço" e "Pro Dia Nascer Feliz".