Tributo a Michael Jackson reunirá Natalie Cole e Chris Brown

Natalie Cole, Chris Brown e Mary J. Blige estão entre os artistas que se apresentarão no show de tributo a Michael Jackson que ocorrerá em 26 de setembro em Viena, divulgaram os organizadores nesta terça-feira, 8.

O irmão do astro, Jermaine, disse a repórteres que até 25 artistas são esperados para o palco armado do lado de fora de um castelo do século XVII na capital austríaca. Mais nomes serão revelados nesta semana em Londres e Berlim, segundo Jermaine.

Sister Sledge, Akon, Angela Bassett e a banda germânica US5 também estão entre os 13 artistas confirmados até o momento, disse o organizador George Kindel. A banda de Michael Jackson e seus dançarinos também se apresentarão.

Os artistas tocarão alguns dos maiores sucessos do astro, incluindo "Thriller", "Billie Jean" e "Black or White". A organização está apostando no evento como o maior tributo mundial para Michael, que morreu em 25 de junho em Los Angeles. A família do cantor e seus filhos estarão em Viena, e 65 mil fãs são esperados para a plateia, disse Kindel.

Os organizadores dizem que o tributo ocorrerá em um grande palco em forma de coroa a ser construído em frente ao palácio imperial Schoenbrunn, uma das maiores atrações turísticas da capital austríaca.

Jermaine Jackson disse que Viena foi escolhida porque seu irmão "amava castelos", e também porque Jermaine ficou impressionado com um pequeno show realizado em julho em frente a uma usina nuclear desativada. O show será transmitido ao vivo para aproximadamente 1 bilhão de telespectadores.