Tributo a Michael Jackson em Viena é cancelado

O grande show em homenagem a Michael Jackson, previsto para acontecer em 26 de setembro, em Viena, foi cancelado nesta sexta-feira, 11. Um novo espetáculo será organizado no lugar em junho de 2010, em Londres.

Diante das várias críticas da imprensa internacional devido a falta de "superstars" no show, o promotor austríaco Georg Kindel anunciou em Viena o adiamento do show. Ele disse a repórteres que muitos artistas convidados tiveram problemas de agenda: "Talvez nós tenhamos subestimado essas questões", reconheceu.

Acompanhado de Jermaine Jackson, irmão mais velho de Michael, Kindel disse que os organizadores estão negociando com o estádio de Wembley, em Londres, para organizar o espetáculo no local, "pouco antes do que será o primeiro aniversário da morte de Michael Jackson".