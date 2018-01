Tributo a Michael Jackson é cancelado na Hungria por fraude

Uma série de shows na Hungria à memória de Michael Jackson foram cancelados, e os organizadores terão que indenizar os espectadores por divulgar propaganda enganosa.

No final de semana passado, alguns espectadores do show "Jacko -A Tribute to Michael Jackson" em Budapeste protestaram e denunciaram perante as autoridades a apresentação.

Os organizadores do evento comunicaram que devolverão o dinheiro dos ingressos e que indenizarão os que viajaram de fora até Budapeste, afirma hoje a imprensa local.

Nos cartazes do show, os organizadores tinham prometido a atuação dos "dançarinos e músicos de Michael Jackson". No final, o cantor que se apresentou apenas tinha visitado uma vez Neverland, o sítio do "rei do pop".

Os ingressos para o show custaram entre 50 e 75 euros, uma grande quantia em um país onde o salário líquido médio é de 455 euros.

Segundo os organizadores do show, eles só foram informados sobre a realidade da apresentação quando o grupo já estava na Hungria.