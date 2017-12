Tribo indígena americana compra rede Hard Rock Café A tribo indígena Seminole da Flórida comprou a rede Hard Rock Café, inclusive sua enorme coleção de artigos relacionados ao rock´n´roll, em um negócio de US$ 965 milhões com o Rank Group PLC, anunciou a tribo nesta quinta-feira. A rede inclui 124 Hard Rock Cafés, quatro hotéis, dois cassinos e duas casas de espetáculo, além de participação em três hotéis que não levam a marca. Com o negócio, a tribo adquire aquela que acredita-se seria a maior coleção de rock do mundo, com 70 mil peças. Entre elas uma guitarra Flying V usada por Jimi Hendrix, um bustiê de Madonna, um par de sapatos plataforma de Elton John e guitarras que já passaram pelas mãos de gênios do rock como Eric Clapton, Bob Dylan e Chuck Berry. "Este é um momento de orgulho para a tribo Seminole da Flórida e para todas as tribos indígenas", disse Mitchell Cypress, presidente do Conselho Tribal. "Também é uma oportunidade para que a tribo Seminole diversifique seus negócios e ajude uma empresa de sucesso a crescer ainda mais", prosseguiu. Antes da rede, a tribo possuía cinco cassinos na Flórida. Mais de 90% da receita da tribo vem da jogatina. Quase 3.300 índios Seminole vivem em áreas demarcadas na Flórida. O Rank Group manterá um dos cassinos Hard Rock em Londres, mas não usará mais a marca.