Tribalistas anunciam oficialmente primeira turnê da carreira

A banda Tribalistas — Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown — anunciou sua primeira turnê: entre o fim de julho e o início de setembro de 2018, o grupo fará shows em nove capitais do Brasil.

Salvador foi escolhida como o ponto de partida da excursão. O trio se apresenta, no dia 28 de julho, na Arena Fonte Nova. Depois, o show segue para o Rio de Janeiro (3 e 4 de agosto, Marina da Glória), Recife (10 de agosto, Centro de Convenções), Fortaleza (11 de agosto, Centro de Formação Olímpica), São Paulo (18 de agosto, Allianz Parque), Porto Alegre (24 de agosto, Arena Beira Rio), Curitiba (25 de agosto, Pedreira Paulo Leminski), Brasília (1 de setembro, Arena Mané Garrincha) e, por fim, Belo Horizonte (7 de setembro, Esplanada do Mineirão).

Pré-venda

Entre os dias 5 e 9 de abril será feita uma pré-venda exclusiva de lote promocional, com número limitado de ingressos, aberta a qualquer pessoa. Para ter acesso ao benefício, é necessário se cadastrar no endereço www.eventim.com.br/tribalistas até as 11h do dia 4 de abril.

Ingressos

A venda de ingressos para o público em geral começa no dia 10 de abril, às 11h, através do site www.eventim.com.br e nos pontos de venda oficiais da Eventim em cada cidade (ver serviço abaixo). O limite de compra é de até 04 ingressos por CPF.

O custo varia de cidade a cidade, mas ficam entre R$120 e R$500.

A produção do evento criou um canal de comunicação via e-mail (tourtribalistas@kappamakki.com.br), com o qual o público poderá tirar suas dúvidas em relação à turnê e às apresentações.

A turnê terá direção geral de Leonardo Netto e Tribalistas, direção de arte de Batman Zavareze e direção de produção de Simon Fuller.

SERVIÇO

SALVADOR

Dia 28 de julho de 2018 (sábado)

Arena Fonte Nova

Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré, Salvador/BA

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 21h

Classificação etária: 16 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

FRONTSTAGE

primeiro lote:

R$ 90 (meia-entrada)

R$ 180 (inteira)

CADEIRA CENTRAL NUMERADA

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 240 (inteira)

CADEIRA LATERAL

primeiro lote:

R$ 90 (meia-entrada)

R$ 180 (inteira)

CADEIRA SEGUNDO PISO

primeiro lote:

R$ 60 (meia-entrada)

R$ 120 (inteira)

*

RIO DE JANEIRO

Dias 03 e 04 de agosto de 2018 (sexta e sábado)

Marina da Glória

Av. Infante Dom Henrique, s/n, Glória, Rio de Janeiro/RJ

Abertura dos portões: 19h

Início do show: 22h

Classificação etária: 18 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

PISTA

primeiro lote:

R$ 120 (meia-entrada

R$120 (meia-entrada solidária com doação de 1kg de alimento)

R$ 240 (inteira)

CAMAROTE

R$ 250 (meia-entrada)

R$250 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento)

R$500 (inteira)

*

RECIFE

Dia 10 de agosto de 2018 (sexta-feira)

Centro de Convenções de Pernambuco

Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Olinda/PE

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 21h

Classificação etária: 16 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

FRONTSTAGE

primeiro lote:

R$ 95 (meia-entrada)

R$ 190 (inteira)

PISTA

primeiro lote:

R$ 75 (meia-entrada)

R$ 150 (inteira)

*

FORTALEZA

Dia 11 de agosto de 2018 (sábado)

Centro de Formação Olímpica

Av. Alberto Craveiro, s/n, Fortaleza/CE

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 21h

Classificação etária: 16 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

PISTA PREMIUM

primeiro lote:

R$ 95 (meia-entrada)

R$ 190 (inteira)

CADEIRA

primeiro lote:

R$ 75 (meia-entrada)

R$ 150 (inteira)

*

SÃO PAULO

Dia 18 de agosto de 2018 (sábado)

Allianz Parque

Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo/SP

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 21h

Classificação etária: 18 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

PISTA

R$ 80 (meia-entrada)

R$ 160 (inteira)

PISTA PREMIUM

R$ 140 (meia-entrada)

R$ 280 (inteira)

CADEIRA INFERIOR

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira)

CADEIRA SUPERIOR

R$ 65 (meia-entrada)

R$ 130 (inteira)

*

PORTO ALEGRE

Dia 24 de agosto de 2018 (sexta-feira)

Anfiteatro da Arena Beira Rio

Av. Padre Cacique, 891, Praia de Belas, Porto Alegre/RS

Abertura dos portões: 18h

Início do show: 21h

Classificação etária: 16 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

PISTA

R$ 150 (meia-entrada)

R$160 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento)

R$ 300 (inteira)

ARQUIBANCADA INFERIOR SUL

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 130 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento)

R$ 240 (inteira)

ARQUIBANCADA SUPERIOR SUL.

R$ 80 (meia-entrada)

R$ 90 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento)

R$ 160 (inteira)

*

CURITIBA

Dia 25 de agosto de 2018 (sábado)

Pedreira Paulo Leminski

Rua João Gava, 970, Abranches, Curitiba/PR

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 21h

Classificação etária: 16 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

PISTA

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 100 (meia-entrada promocional)

R$ 200 (inteira)

PISTA PREMIUM

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 200 (meia-entrada promocional)

R$ 400 (inteira)

CAMAROTE

R$ 300 (meia-entrada)

R$300 (meia-entrada promocional)

R$ 600 (inteira)

OBS – Para utilizar meia-entrada promocional (mediante apresentação da carteirinha correspondente):

Doadores de Sangue

Professores

Cartão Clube Gazeta do Povo

Sócios Coritiba FC

Voucher Curitiba Cult

*

BRASÍLIA

Dia 01 de setembro de 2018

Estádio Nacional Mané Garrincha

Endereço: SRPS, Asa Norte, Brasília/DF

Abertura dos portões: 18h

Início do show: 21h

Classificação etária: 16 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

PISTA PREMIUM

R$ 150 (meia-entrada)

R$ 150 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento)

R$ 300 (inteira)

CADEIRA VIP

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 200 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento)

R$ 400 (inteira)

CADEIRA

R$ 130 (meia-entrada)

R$ 130 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento)

R$ 260 (inteira)

CAMAROTE

R$ 250 (meia-entrada)

R$ 250 (promocional solidário com doação de 1kg de alimento)

R$ 500 (inteira)

*

BELO HORIZONTE

Dia 07 de setembro de 2018

Esplanada do Mineirão

Av. Presidente Carlos Luz, s/n, São Luiz, Belo Horizonte/MG

Abertura does portões: 18h

Início do show: 21h

Classificação etária: 16 anos (abaixo dessa idade, somente com o responsável)

PREÇO DOS INGRESSOS:

PISTA

primeiro lote:

R$ 70 (meia-entrada)

R$ 140 (inteira

PISTA PREMIUM

primeiro lote:

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira)

CAMAROTE

primeiro lote:

R$ 150 (meia-entrada)

R$ 300 (inteira)