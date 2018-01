Tribalistas anunciam retorno e novo disco

As redes sociais de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown começaram a dar pistas de que poderia haver um retorno do grupo no começo da noite desta quarta-feira (9). Quinze anos depois de terem formado os Tribalistas e gravado um disco, os amigos anunciaram a novidade: os Tribalistas voltaram.

Eles, que sempre negaram o retorno e blindaram suas assessorias para manter o segredo, começaram, às 23h, a tocar a música Diáspora, que levanta a questão dos refugiados e que estará no novo trabalho. Os três surgiram cantando juntos, com Marisa tocando violão, Carlinhos ao cajón e Arnaldo cantando. Entoavam a música com leve sonoridade egípcia. “Boa noite, nós somos os Tribalistas”, agradeceu Marisa logo depois da canção. Disse que se tratava do lançamento mundial do álbum e anunciou que tocariam então músicas inéditas. E apresentou os outros músicos, Dadi (baixista), Pedro Baby (violão) e Cezar Mendes (também violão). Ela ainda informou que o álbum deve ser lançado até o fim do mês, mas que as quatro primeiras músicas seriam dispostas depois da meia noite em todas as plataformas digitais.

Os três artistas respondiam a perguntas de fãs durante toda a transmissão. Revelaram que o disco novo terá dez canções novas, apesar de só quatro serem inicialmemte reveladas com seus respectivos vídeos. As músicas 'Fora da Memória' e 'Aliança', dentre elas, são parcerias assinadas pelo guitarrista Pedro Baby e por Pretinho da Serrinha. "Nos encontramos sempre para compor", disse Arnaldo. "Às vezes só eu e Marisa, às vezes os três. Sempre foi assim". Marisa fez mais suspense, dizendo que um material novo seria mostrado em breve, com mais parceiros. "Estar juntos com eles sempre fez parte de nossa tradição, de nossa história. Parcerias são uma característica da música brasilera". Carlinhos Brown foi além, levando o assunto para a miscigenação do povo brasileiro. "Isso vem de nossa decisão de crescer, sermos gigantes pela própria natureza."