Três tenores querem realizar concerto na Praça Vermelha José Carreras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti, os três tenores mais famosos do mundo, querem que sua apresentação de despedida ocorra na Praça Vermelha, em Moscou. Assim afirmou neste domingo Carreras em entrevista coletiva, às vésperas de seu concerto na Casa Internacional da Música, que faz parte dos festejos do Dia de Moscou. "Sonhamos com um concerto final na Praça Vermelha", disse. O famoso tenor, de 59 anos, afirmou que uma nova atuação conjunta dos três tenores está sendo negociada. "Queria voltar a dividir o palco com Placido Domingo e Luciano Pavarotti", disse. O tenor espanhol voltou a expressar sua admiração por Moscou, cidade que, segundo ele, "a cada ano fica mais bela". "Moscou está se transformando em uma das principais capitais do mundo", afirmou. Carreras se apresentará na Casa Internacional da Música acompanhado pelo quarteto de cordas de Lorenzo Bova.