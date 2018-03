Três músicas para comemorar o aniversário de Chris Cornell

O aniversariante desta segunda-feira, 20 de julho, foi eleito pela revista Hit Parader, em 2006, como o 4.º melhor vocalista de heavy metal de todos os tempos.

Na infância, seu primeiro instrumento foi o piano, mas a carreira musical começou mesmo foi como baterista na banda Jones Street Band. Já a partir de 1984, quando formou o Soundgarden, passou a se dedicar exclusivamente ao vocal, presente também em trilhas de filmes como Miami Vice, Cassino Royale, Homem de Aço, 12 Anos de Escravidão.

Chris Cornell, que hoje completa 51 anos, criou com Mike McCready e Eddie Vedder, em 1990, a banda Temple Of The Dog, que teve vida curta e apenas um álbum. McCready e Eddie Vedder depois formaram o Pearl Jam.

Nascido em Seattle, Cornell, que também é guitarrista, lançou em 1994 o bem-sucedido disco Superunknown, com o Soundgarden, que se separou em 1997, mas volta e meia se reúne de novo como em 2012 para o álbum King Animal.

Na carreira solo, Cornell lançou, em 1999, Euphoria Morning, que vendeu 300 mil cópias nos Estados Unidos e lhe rendeu uma indicação para o Grammy.

Dois anos depois, formou com Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk, ex-Rage Against the Machine, o Audioslave, que Cornell deixou no começo de 2007.

Songbook, o mais recente disco solo Chris Cornell, chegou às lojas em 2011.