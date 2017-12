Três irmãos Jackson participam de show de talentos Três dos irmãos mais velhos do pop star Michael Jackson - os irmãos Tito e Jermaine e sua irmã LaToya - fecharam uma parceria com a CBS para um programa de TV similar a American Idol. Um representante da CBS disse na quarta-feira, 11, que a rede já se comprometeu a produzir oito episódios do programa, feito em formato de concurso de talentos semelhante ao programa da rede Fox. Intitulado Pop Dynasty, terá os três "Jacksons" como jurados. Os dois integrantes mais famosos da família Jackson, Michael e sua irmã menor, Janet, ainda não estão envolvidos no projeto, disse o porta-voz da rede. Não foi fixada data para o programa ir ao ar, e os detalhes do formato ainda estão sendo decididos, disse a CBS. O novo programa, que foi divulgado primeiramente pelo jornal especializado Daily Variety, deve incluir segmentos padrões com os participantes se apresentando, e, ao mesmo tempo, explorar a dinâmica pessoal das famílias que competem e como cada uma interage como grupo. LaToya Jackson, de 50 anos, apareceu no início deste ano no reality show Armed & Famous, da CBS, em que um grupo de celebridades submeteu-se a treinamento para virar policiais na cidade de Muncie, Indiana. LaToya cantou os vocais de fundo para o Jackson 5 antes de iniciar carreira solo, em 1979. Seus irmãos Tito, 53 anos, e Jermaine, de 52 anos, faziam parte da formação original do Jackson 5, ao lado de Michael, que tem 48 anos hoje.