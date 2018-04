Travis Barker, baterista do Blink 182, prepara lançamento de novo disco

O baterista da banda californiana Blink 182, Travis Barker, anunciou no Twitter que lançará o primeiro álbum solo da carreira. O disco deve sair em 22 de fevereiro.

Give The Drummer Some conta com a participação de vários músicos, entre eles Corey Taylor, vocalista do Slipknot; o ex- Guns N'Roses Slash; Tom Morello, do Rage Against The Machine; e Chester Bennington, frontman do Linkin Park.

Com produção de The Neptunes, DJ Khalil e do próprio Travis, o disco não traz as participações de Tom DeLonge e Mark Hoppus, companheiros de Blink 182.

Recentemente, o Blink voltou aos estúdios para a gravação de um novo disco. A banda também se prepara para uma nova turnê europeia. Os shows acontecem entre junho e julho deste ano.