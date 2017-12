Tradicional Natal de Roberto Carlos vem com 'Reimix'

Sem um disco de inéditas desde 2003 (o disco Pra Sempre), Roberto Carlos segue fazendo mimos alternativos aos fãs. Já lançou álbuns de duetos com cantoras e com sertanejos, já fez álbum em espanhol, já cantou Tom Jobim com Caetano.

No ano passado, Roberto lançara um EP (extended play) noveleiro com apenas quatro canções: o funk melody Furdúncio; a música inescapável da novela das 9 de então, Esse Cara Sou Eu; e duas canções antigas: A Volta (que foi tema do personagem Jatobá na novela América) e A Mulher Que Eu Amo (usada na novela Viver a Vida).

Agora, o Natal do “Brasa” vem de remix, ou “Reimix”: um novo EP de 5 faixas foi lançado hoje, com o nome de Roberto Carlos Remixed. Esse projeto foi iniciado em 2012, quando o DJ Felipe Venâncio foi convidado para tocar no Cruzeiro Emoções, a viagem de navio que Roberto faz anualmente com os fãs.

O cantor gostou tanto que convidou Venâncio para juntar os DJs e produzir um disco. E também passou a incluir também um DJ em seu próprio show, que sempre toca a mesma música, Fera Ferida, Roberto em pessoa nos vocais. A música, obviamente, abre esse novo disco. Inicialmente, era para ser um disco com 12 faixas, mas convencer o Rei não é tão fácil. Ele só aprovou 5 arranjos. O cantor não vai lançar mais nada esse ano (no dia 8 de fevereiro ele sai em cruzeiro com o navio MSC Precioza).

A compilação Roberto Remixed tem as seguintes faixas:

Fera Ferida (DJ Memê Club MIx)

Se você Pensa (Erick Morillo, Harry Romero e Jose Nunez Radio Remix)

O Portão (Felipe Venâncio House Mix)

É Proibido Fumar (DJ Mau Mau Remix)

É Preciso Saber Viver (Dexterz Remix)

Como ficou o resultado

Memê errou feio na escolha. A primeira faixa, Fera Ferida (1982) você pode pular tranquilamente. É a mais caretinha do álbum. Fórmula pronta demais, os teclados são os menos originais do lote.

Já Erick Morillo e Cia. mandaram muito bem com Se Você Pensa (1968, que já foi gravada anteriormente por Elis, Gal, Wilson Simonal, Maysa e Pitty). Na versão de Morillo, Se Você Pensa começa com uma falsa pegadinha house e vira um tecnão tipo Ibiza. Contamina de cara.

Outro que acertou na mosca foi Felipe Venâncio (que também produziu o disco). O Portão começa com um violãozinho plácido (tocado por Edson Guidetti), mas aí ganha aceleração sem perder a pegada melancólica, retrô. Uma marcação de baixo sampleado mais forte garantiu o efeito.

Mau Mau acentuou o climão western spaghetti de É Proibido Fumar, de 1964 (música que teve versões de Raul Seixas, Rita Lee e Skank ao longo de sua história). Mandou uns efeitos no meio e carregou nos metais (solo de sax de Milton Guedes) e no teclado (Franco Junior).

O cantor Junior Lima (ex-Sandy e Junior) toca bateria na faixa É Preciso Saber Viver, que é produzida por ele, Amon Lima e Julio Torres (os Dexterz). Ficou “suja” demais, perdeu m pouco da vibração.