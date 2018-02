Toquinho volta a tocar sucessos na casa Terra da Garoa

O músico Toquinho se apresenta nesta sexta, 26, a partir das 22h, no projeto MPB na Terra da Garoa. Ele fará um show ao lado da também violonista e compositora Badi Assad, com quem tem discos gravados e já fez uma série de apresentações pela Europa. Toquinho e Badi, a princípio, podem ter violões que falem idiomas diferentes. No show, eles não tocam juntos. “A Badi canta e eu toco. Mas, em um determinado momento, deixo o palco e ela faz sua parte, que é bastante particular”, conta o músico. Estarão no repertório os clássicos Tarde em Itapuã, Regra Três, Testamento, Como dizia o poeta, Que Maravilha, Caderno e Aquarela.

O projeto da casa de shows do centro de São Paulo, Terra da Garoa, tem a intenção de deixar os músicos em clima descontraído, próximos ao público.O cardápio do restaurante inclui sempre um prato indicado pela atração principal. O do violonista será a moqueca a la Toquinho, uma receita criada por ele mesmo. O saxofonista Proveta será um dos acompanhantes da dupla. As últimas sextas do mês no Terra da Garoa foram dedicadas às convidadas do músico. Já cantaram a seu lado Anna Setton, Tiê, Verônica Ferriani e Joyce Candido. A casa fica na Avenida São João, 555, e os ingressos custam R$ 190 (com direito a jantar completo).