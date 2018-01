Toquinho marca a volta do Projeto Adoniran Um show do compositor e cantor Toquinho marca nesta quarta-feira, 15, no Memorial da América Latina, a volta do Projeto Adoniran. Nos mesmos moldes das edições realizadas entre 1990 e 2000, a série de 15 shows prossegue até dezembro (leia programação no quadro), sempre às quartas-feiras, às 18h30, no Auditório Simon Bolívar. Acompanhado do próprio violão, de Ivâni Sabino (baixo) e Pepa D?Elia (bateria) Toquinho vai interpretar canções e sambas que marcaram sua carreira, incluindo célebres parcerias com Vinicius de Moraes (Aquarela, Samba da Volta), Chico Buarque e Vinicius (Samba de Orly), Jorge Ben (Que Maravilha) e temas infantis, como O Caderno (parceria com Mutinho), entre outros. O Projeto Adoniran Barbosa, como se chamava originalmente, era realizado no Teatro Caetano de Campos e aberto para novos nomes da MPB. Trouxe para São Paulo, entre outros, artistas como a gaúcha Adriana Calcanhotto em início de carreira. Agora a configuração é outra por conta do local, menos movimentado que o centro. ?O perfil é o mesmo, mas antes de trazermos artistas novos, temos de formar o público. A idéia é também trazer nomes não tão conhecidos e também resgatar os que andam meio esquecidos, como Evinha, Zezé Motta?, diz Fernando Calvozo, diretor de Atividades Culturais do Memorial. ?Por enquanto o projeto tem de pegar. Mas em 2008 vamos ter mais gente nova e shows todas as quartas.? Programação 11/4 Chico César 18/4 Fátima Guedes 9/5 Arrigo Barnabé 16/5 Evinha 6/6 Vânia Bastos & Eduardo Gudin 20/6 Ná Ozzetti 18/7 Alaíde Costa & João Carlos Assis Brasil 8/8 Wagner Tiso 15/8 Célia 19/9 Zezé Motta 17/10 Suzana Salles & Arthur Nestrovski 14/11 Maria Alcina 21/11 Mônica Salmaso 12/12 Demônios da Garoa