Toquinho anima Madri com novo álbum

O cantor Toquinho representou a Bossa Nova na noite de segunda-feira em Madri ao apresentar seu novo álbum, Quem Viver, Verá.

Em turnê que o levará ao Festival Grec, em Barcelona,Toquinho conseguiu levantar o público madrilenho presente no Teatro Circo Price.

O músico começou com Samba de Orly, em um show no qual esteve acompanhado pela voz de Anna Setton, jovem artista descoberta por Toquinho em São Paulo.

Tarde em Itapuã e Que Maravilha deram passagem a Garota de Ipanema, no qual o artista compartilhou os holofotes com a pianista Silvia Goes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois delas, Toquinho recebeu no palco Anna Setton, que participou de duas das canções do álbum Quem Viver, Verá.

"Aprendeu a comer paella?", perguntou o cantor a sua companheira de palco antes de cantar Carolina Carol Bela e Felicidade.

Na sequência, Toquinho deixou sua apadrinhada sozinha para interpretar Deixa, com a qual conquistou Madri graças a seu doce timbre de voz.

Toquinho voltou ao palco depois para demonstrar sua destreza ao violão com Asa Branca e uma homenagem a uma de suas referências, o compositor barroco Johann Sebastian Bach.

As músicas seguintes foram Cavalo Marinho, Berimbau e Chega de Saudade, que foram sucedidas pela canção mais famosa do brasileiro em solo espanhol, Aquarela.

Depois de levantar o público, Toquinho encerrou sua apresentação com Na Tonga da Mironga do Kabuletê, sendo aplaudido de pé pelos presentes Teatro Circo Price.