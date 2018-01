Tony Iommi, do Black Sabbath, fará cirurgia para retirar nódulo da garganta

Tony Iommi fará uma cirurgia na garganta para remover um nódulo. Segundo o guitarrista do Black Sabbath, que luta há anos contra um câncer, ainda não se sabe se caroço encontrado recentemente tem relação com sua doença. A informação foi confirmada por ele em uma entrevista ao jornal irlandês Irish Times.

"Fui fazer um exame de rotina há quatro semanas e o médico me disse que encontraram algo na minha garganta. Quando voltar para a Inglaterra, no próximo mês, farei uma cirurgia para retirar esta coisa da parte de trás do meu nariz. Os médicos encontraram um caroço lá e nós não sabemos se é câncer ou não, mas eu me sinto bem neste momento", afirmou.

No último domingo, 4, o Black Sabbath fez um show emblemático no Estádio do Morumbi, em São Paulo, quando se apresentou para 65 mil pessoas. Sempre elegante na guitarra, Iommi mostrou precisão nos riffs. Instrumentista virtuoso, Iommi não fez graça. Comedido, concentrou-se no manuseio quase que perfeito da guitarra sem fazer alarde ou clamar por atenção.