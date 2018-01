Tony Bennett volta a quebrar recorde como artista mais velho no topo das paradas

Aos 88 anos, o cantor veterano Tony Bennett quebrou seu próprio recorde como artista mais velho a emplacar um disco no topo da parada semanal norte-americana Billboard 200 nesta quarta-feira, 2, com sua mais recente coletânea de duetos com Lady Gaga.

Cheek to Cheek, que traz os nova-iorquinos Bennett e Gaga cantando clássicos como Anything Goes e Let's Face The Music And Dance, vendeu 131 mil cópias em sua primeira semana, de acordo com cifras do instituto de pesquisas Nielsen SoundScan.

Bennett já havia estabelecido a marca em 2011 aos 85 anos com a compilação Duets, que incluía uma faixa com Gaga.

Cheek to Cheek é a segunda coletânea de canções clássicas a chegar ao primeiro lugar da Billboard 200 pela segunda semana consecutiva – a também nova-iorquina Barbra Streisand fez o mesmo com Partners na semana passada.

Partners caiu para a terceira posição nesta semana, atrás de Big Revival, do cantor country Kenny Chesney, que entrou na parada na segunda colocação com vendas de 130 mil cópias.