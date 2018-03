Tony Bennett fará turnê pelo Brasil em outubro

Tony Bennet, considerado o maior cantor americano depois de Frank Sinatra, vem ao Brasil para fazer uma turnê que passará por Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, segundo informam os organizadores nesta segunda, 3.´

A turnê começa no dia 21 de outubro, com show no Teatro do Sesi de Porto Alegre, segue para Brasília para show no dia 23, em local ainda não definido. Bennet canta em Belo Horizonte, no Chevrolet Hall, dia 24, passa dois dias em São Paulo, se apresentando no HSBC Brasil dias 26 e 27, canta no Vivo Rio no dia 29 e no Chevrolet Hall em Recife, no dia 31.

Fãs brasileiros poderão assistir ao vivo Bennet, de 83 anos, cantar sucessos como Because of You e Cold Heart, que o tornaram famoso já nos anos 50 e os ícones I Wanna Be Around, The Good Life,Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me) e seu maior sucesso I Left My Heart In San Francisco, canção que lhe rendeu dois prêmios Grammy.

Os shows serão abertos por sua filha Antonia Bennett. Recentemente ela gravou em dueto com o pai a canção I've Got My Love To Keep Me Warm.

Serviço:

Porto Alegre

Data: 21 de outubro

Local: Teatro do SESI (Endereço: Av. Assis Brasil, 877)

Tel: 0800-518555 / (51) 3347-8636

Site oficial: www.teatrodosesi.com.br

Horário Show: 21h

Estac. c/ manobrista

Lugares: 1.790

Cartões de crédito e débito: Mastercard

Horário bilheteria: 14h às 22h de segunda a sábado

Venda de ingressos:

Teatro do Bourbon Country

Horário de atendimento: das 14h às 22h de segunda a sábado

Tele-entrega Ingresso Show

Tel: (51) 8401.0555

Horário de atendimento: das 9h às 19h de segunda a sexta.

Preço:

1° Lote Promocional

Mezanino Bronze R$ 190,00

Mezanino Prata R$ 280,00

Plateia Alta Ouro R$ 370,00

Plateia Baixa Ouro R$ 370,00

Plateia Baixa VIP R$ 460,00

Valor integral

Mezanino Bronze R$ 200,00

Mezanino Prata R$ 300,00

Plateia Alta Ouro R$ 400,00

Plateia Baixa Ouro R$ 400,00

Plateia Baixa VIP R$ 500,00

Censura: 12 anos

Brasília

Data: 23 de outubro

(serviço e local, a confirmar)

Belo Horizonte

Data: 24 de outubro

Local: Chevrolet Hall (Av Nossa Senhora do Carmo,230)

Tel: (31) 2191-5700

Site oficial: www.chevrolethallbh.com.br

Horário Show: 21h

Informações e compra de ingressos:

A bilheteria do Chevrolet Hall funciona diariamente.

De segunda-feira a sábado, de 12h às 20h.

Domingos e feriados, de 14h às 20h.

Formas de Pagamento:

Os ingressos adquiridos no Chevrolet Hall podem ser pagos com cartões de crédito, cartões de débito e dinheiro. Aceitamos todos os cartões de crédito das bandeiras Visa, Mastercard, American Express e Dinners Club; além dos cartões de débito Visa Electron e Rede Shop.

Entrega de Ingressos:

Os ingressos comprados pela Internet ou pelo telefone 0300 789 6846 podem ser retirados na bilheteria do Chevrolet ou entregues por Sedex. Favor verificar os custos desses serviços no site da Ticketmaster: www.ticketmaster.com.br

Devolução de Ingressos:

O Chevrolet Hall só devolve ingressos em caso de cancelamento do show. Nessa situação, a data para a devolução dos ingressos é anunciada pela casa.

Venda para Grupos:

O Chevrolet Hall possui condições especiais para sessões fechadas de espetáculos promovidas por pessoas físicas ou empresas.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: contato@chevrolethallbh.com.br

Portaria:

As portarias do Chevrolet Hall são abertas aproximadamente duas horas antes do início dos eventos.

Estacionamento:

Estacionamento localizado ao lado do Chevrolet Hall Administrado pelo Park Shop, tem capacidade para até 300 veículos.

Preço:

1° Lote

Mesa c/ 4 lugares R$ 1.000,00 (preço único)

Arquibancada R$ 250,00 (inteira) / R$ 125,00 (meia)

São Paulo

Data: 26 e 27 de outubro

Local: HSBC Brasil (Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antonio)

Capacidade: 1.800 lugares

Duração: Aproximadamente 1h30

Abertura da Casa: 2h antes do espetáculo

Estacionamento: Hot Valet (com manobrista) - R$ 17,00 (antecipado - adquirido junto com o ingresso) e R$ 20,00 (na hora)

Aceitamos dinheiro e cartões de débito e crédito (Visa, Mastercard, Credicard e Diners)

Não aceitamos cheques

Acesso para deficientes físicos

Ar-condicionado

Informações e compra de ingressos:

BILHETERIAS HSBC BRASIL - Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio.

(Horário de atendimento: segunda a sábado, das 12h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h)

COMPRA POR TELEFONE - Ingresso Rápido - Tel: 4003-1212

(Horário de atendimento: segunda a sábado, das 9h às 22h)

(Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners);

COMPRA PELA INTERNET

(www.hsbcbrasil.com.br / www.ingressorapido.com.br)

(Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners);

PONTOS DE VENDA CAPITAL, INTERIOR E OUTROS ESTADOS

Consultar www.ingressorapido.com.br

Taxa de Compra através da Ingresso Rápido

Compra em ponto-de-venda: 15% do valor do ingresso

Entrega em domicílio Grande São Paulo: R$ 15,00

Entrega em domicílio São Paulo Capital: R$ 10,00

Retirada na bilheteria: R$ 5,00

Para a compra de ingressos para estudantes, aposentados e professores estaduais, os mesmos devem comparecer pessoalmente portando documento na bilheteria respectiva ao show ou nos pontos de venda da Ingresso Rápido. Esclarecemos que a venda de meia-entrada é direta, pessoal e intransferível e está condicionada ao comparecimento do titular da carteira estudantil no ato da compra e no dia do espetáculo, munido de documento que comprove condição prevista em lei.

Preço:

Camarote: R$ 900,00

Frisas: R$ 800,00

VIP Premium R$ 1.000,00

VIP: R$ 800,00

Setor 1: R$ 600,00

Setor 2: R$ 400,00

Cadeira Alta: R$ 400,00

* Clientes HSBC tem pré-venda exclusiva e 20% de desconto. O limite é de 04 ingressos por pessoa e a promoção não é cumulativa com outros descontos.

Censura: 14 anos (desacompanhados). Menores dessa idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis.

Rio de Janeiro

Data: 29 de outubro

Local: Vivo Rio - Av Infante Dom Henrique, 85

Abertura da casa: 19h

Início do espetáculo: 20h30

Informações e compra de ingressos:

Bilheteria do VIVO RIO - Rua Infante Dom Henrique, 85

Horário de Atendimento: segunda a sábado das 12h às 21h e domingo, e feriados das 12h às 20h

Compra por telefone - Ingresso Rápido - Tel: 4003 -1212

Horário de atendimento: segunda a sábado das 9h às 22h e domingo das 12h às 20h

Compra pela Internet (www.vivorio.com.br / www.ingressorapido.com.br)

Pontos de venda:

Barra Shopping, Fnac

Av. das Américas, 4.666 Loja B 101/114 - Barra Shopping - Todos os dias das 10h às 20h

Copacabana, Modern Sound

Rua Barata Ribeiro, 502 loja D - Copacabana - De 2ª à 6ª das 9h30 às 20h. Sábados das 9h30 às 19h

Lagoa, Posto Piraquê

Av. Borges de Medeiros, s/nº - Lagoa - Todos os dias das 9h às 20h

Niterói, Posto São Bento(Icaraí)

R. Roberto Silveira, 283 - Todos os dias das 09h às 20h.

Jacarepaguá, Alfa Brasil Turismo

R. Cândido Benício, 1381 sala 201 - De 2ª à 6ª das 9h às 19h. Sábados das 9h às 14h

Campo Grande, Ipiranga Três Pontos

Estrada do Cachamorra em frente ao Héliogás - Todos os dias das 9h às 20h

Tijuca, Posto BR Bougainville

Rua Uruguai com Rua Maxell - Todos os dias das 9h às 20h

Pilares, Norte Grill

Em frente ao Norte Shopping - De 4ª à 2ª das 09h às 18h

Taxa de Compra através da Ingresso Rápido

Compra em ponto-de-venda: 15% do valor do ingresso

Entrega em domicílio Grande Rio de Janeiro: R$ 15,00

Entrega em domicílio Rio de Janeiro Capital: R$ 10,00

Retirada na bilheteria: R$ 5,00

Preço:

Camarote A: R$ 800,00

Camarote B: R$ 500,00

Pista Superior: R$ 300,00

Setor Vip Premium: R$ 900,00

Setor Vip: R$ 700,00

Setor 01: R$ 600,00

Setor 02: R$ 500,00

Setor 03: R$ 400,00

Estacionamento com manobrista R$ 12,00 (antecipado) e R$ 15,00 (na hora)

Aceitamos dinheiro e cartões de débito e crédito Visa e Mastercard

Acesso para portadores de necessidades especiais

Ar-condicionado

Recife

Data: 31 de outubro

Local: Chevrolet Hall (Avenida Agamenon Magalhaes, s/n, Complexo Salgadinho)

Tel: (81) 3427.7500

Site oficial: www.chevhall.wcms.com.br

Horário Show: 21h

Local de vendas:

Bilheteria do Chevrolet - Seg a Sex - das 8hs as 18hs

Lojas Renner - Seg a Sab - das 10hs as 22hs.

Cartões de Débito e Crédito: Hiper Card, Visa, Mastercard

Preço:

Camarote 1: R$ 2.000,00

Camarote 2: R$ 1.700,00

Camarote 3: R$ 1.300,00

Mesa Premium: R$ 1.000,00

Mesa VIP: R$ 800,00

Mesa Setor 1: R$ 600,00

Mesa Setor 2: R$ 600,00

Mesa Setor 3: R$ 600,00

Mesa Setor 4: R$ 600,00

Mesa Mezanino: R$ 400,00

Censura: 12 anos