Tony Bennett divulga vídeo de dueto com Lady Gaga

O dueto de Tony Bennett e Lady Gaga já tem clipe. Mesmo com os cabelos azuis, Gaga faz o estilo elegante, com um vestido preto transparente para cantar Lady is a Tramp. A faixa, que faz parte do musical Babes in Arms de 1937, se tornou popular nos anos 50, na voz de Frank Sinatra e Ella Fitzgerald.

A gravação faz parte do disco Duets II, no qual Amy Winehouse participa com Body and Soul, sua última gravação.

O trabalho reúne parcerias com artistas como Aretha Franklin, Sheryl Crow, Queen Latifah, k.d. lang, Natalie Cole, Faith Hill, Carrie Underwood e Norah Jones.

Duets II, que foi lançado em setembro, é o mais vendido nos Estados Unidos. O feito torna Tony Bennett, de 85 anos, o artista mais velho a ter um lançamento em 1º lugar na parada norte-americana logo na estreia.