Toni Tornado estréia projeto 'Era Iluminada' em SP

O nome é estrangeiro: black music. Mas o ritmo, mesmo importado da terra de James Brown, se adaptou muito bem às bandas de cá. Black ou negro, o groove e o ritmo também são brasileiros. É o que prova o projeto Era Iluminada, que estréia nesta sexta-feira, 28, no Sesc Pompéia. Dirigido pelo trombonista Bocato, o show vai reunir novos e velhos artistas que se dedicam ao gênero no Brasil. Da geração atual, foram convidados Simoninha, Negra Li e a carioca Nina Becker. Mostrando que a black music balança o Brasil há décadas estão Cláudio Zoli e Toni Tornado, que em 1970, usando um cabelo black power, venceu o Festival Internacional da Canção com BR-3. A música está no repertório do show, que traz ainda canções de Tim Maia, Jorge Ben Jor e Simonal. Sesc Pompéia - Teatro (770 lug.). R. Clélia, 93, 3871- 7700. Sexta-feira, 28, e sábado, 21h; dom, 30, 18h. R$ 24.