Toni Braxton é internada em estado grave nos EUA, diz TMZ

A cantora Toni Braxton teria sido internada em um hospital de Atlanta, nos EUA, em decorrência da sua luta contra o lúpus. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 3, pelo site de celebridades TMZ.

De acordo com a publicação, Braxton, de 48 anos, estaria hospitalizada já há quatro dias e o seu estado de saúde seria grave. O TMZ não sabe informar se o internamento foi voluntário ou se a cantora teria sido levada por uma ambulância.

Atualmente, a cantora mantém um relacionamento com o rapper Birdman, 47, com quem tem sido vista nos últimos meses. Assim que soube do internamento de Braxton, o rapper teria deixado sua turnê, no Texas, para acompanhar a cantora.

Braxton revelou ser portadora de lúpus, doença autoimune que ataca o tecido conjuntivo, em 2010. Em 2012, ela já havia sido hospitalizada com irritações na pele. Até o momento, representantes da cantora não se manifestaram sobre a notícia e shows marcados para a semana que vem nos EUA não sofreram alteração.