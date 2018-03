Tomorrowland: organização finaliza detalhes antes da estreia no Brasil; veja

A organização do festival Tomorrowland finaliza os últimos detalhes da montagem dos palcos e da estrutura para a estreia do festival em terras latino-americanas na próxima sexta-feira, 1, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo.

O Tomorrowland comemora o décimo ano expandindo ainda mais as fronteiras da “terra de conto de fadas” idealizada por pelos irmãos Michiel e Manu Beers primeiramente na cidade de Boom, na Bélgica. Em 2013, o festival passou também a ser realizado em Chattahoochee Hill, no Estado norte-americano da Geórgia. Agora, é a vez de Itu, na fazenda Maeda, por onde já passaram outros eventos musicais como SWU e XXXperience. “Não estamos apenas emprestando o nosso nome, queremos que a experiência aqui em São Paulo seja completa”, disse Michiel ao Estado, em março deste ano. Leia a entrevista completa aqui.

A primeira edição brasileira será realizada em três dias, de sexta-feira, 1º, a domingo, 3. A fazenda Maeda foi remodelada para abrigar a estrutura do evento, cuja parte do material veio da sede, na Bélgica. Ao todo, com palcos e área para camping, são 1,2 milhão de metro quadrados utilizados para receber o evento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira, abaixo as atrações confirmadas:

- Adriatique (Suíça)

- Afrojack (Holanda)

- Akin (Brasil)

- Alok (Brasil)

- Aly & Fila (Egito)

- Andrew Rayel (Moldávia)

- Armin van Buuren (Holanda)

- Art Department (Canadá)

- Astrix (Israel)

- Atmozfears (Holanda)

- Autoerotique (Canadá)

- Bernn (Brasil)

- Blasterjaxx (Holanda)

- Bob Moses (EUA)

- Borgeous (EUA)

- Borgore (Israel)

- Bruno Barudi (Brasil)

- Claptone (Alemanha)

- Coone (Bélgica)

- Cosmic Gate (Alemanha)

- Cosmonet (Brasil)

- Daniel Kuhnen (Brasil)

- Danilo Ercole (Brasil)

- Dannic (Holanda)

- Darth & Vader (Brasil)

- Dave Lambert (Bélgica)

- David Guetta (França)

- Dazzo (Brasil)

- Digitaria (Brasil)

- Dimitri Vegas & Like Mike (Bélgica)

- Diogo Accioly (Brasil)

- Dirtyphonics (França)

- DJ Marky (Brasil)

- DJ Patife (Brasil)

- Don Diablo (Holanda)

- Doozie (Brasil)

- Drunky Daniels (Brasil)

- DVBBS (Canadá)

- Edit Revenge (Brasil)

- Element (Brasil)

- Evil Activities (Holanda)

- Felguk (Brasil)

- Ferry Corsten (Holanda)

- Firaga (Venezuela)

- Fran Bortolossi (Brasil)

- FTampa (Brasil)

- GTA (EUA)

- Gui Boratto (Brasil)

- Guy Gerber (Israel)

- Hardwell (Holanda)

- Heatbeat (Argentina)

- HIIO (Argentina)

- H.O.S.H. (Alemanha)

- Jackie White (Bélgica)

- Jamie Jones (Reino Unido)

- Julian Calor (Holanda)

- Junior C (Brasil)

- Karmon (Holanda)

- Kill The Buzz (Holanda)

- Klaudia Gawlas (Alemanha)

- Kollektiv Turmstrasse (Alemanha)

- Kolombo (Bélgica)

- Kolsch (Dinamarca)

- Laidback Luke (Holanda)

- Leo Janeiro (Brasil)

- Leozinho (Brasil)

- Lost Frequencies (Bélgica)

- LouLou Players (Bélgica)

- M.I.K.E. Push (Bélgica)

- Mambo Brothers (Espanha)

- Marcelo CIC (Brasil)

- Mario Fischetti (Brasil)

- Mystique (Bélgica)

- Naccarati (Brasil)

- Netsky (Bélgica)

- Nicky Romero (Holanda)

- Nosle (Brasil)

- Oliver Heldens (Holanda)

- Olivier Weiter (Holanda)

- Patrick Topping (Reino Unido)

- Repow (Brasil)

- Romeo Blanco (Bélgica)

- Sasha (Reino Unido)

- Secret Cinema (Holanda)

- Showtek (Holanda)

- Sick Individuals (Holanda)

- Skazi (Israel)

- Solomun (Bósnia)

- Steve Angello (Suécia)

- Steve Aoki (EUA)

- Stimming (Alemanha)

- Sunnery James & Ryan Marciano (Holanda)

- Surfing Leons (Bélgica)

- Synsun (Bélgica)

- Tamenpi (Brasil)

- Thomas Newson (Holanda)

- Tom Keller (Brasil)

- Tropkillaz (Brasil)

- Trusty (Brasil)

- Ummet Ozcan (Holanda)

- Viktor Mora (Brasil)

- Villain (Holanda)

- W&W (Holanda)

- Wehbba (Brasil)

- Wildstylez (Holanda)

- Wolfpack (Bélgica)

- Yves V (Bélgica)