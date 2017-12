Tomorrowland Brasil anuncia line up completo do festival

Hernan Cattaneo (Argentina), Chris Liebing (Alemanha), Loco Dice (Alemanha), Chapeleiro (Brasil), Ummet Ozcan (Turquia), e Blasterjaxx (Holanda): essas são apenas algumas das atrações confirmadas para esta edição do Tomorrowland Brasil, pela segunda vez no País. O line up completo do festival foi revelado com exclusividade ao Estado.

Em 2016, o evento de música eletrônica será novamente realizado no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo, nos dias 21, 22 e 23 de abril. Segundo informações da organização, cerca de 80% dos ingressos já foram vendidos. Em 2016, entretanto, as atrações serão mais heterogêneas. Os estilos vão do hip-hop, deep house, trance e drum’n’bass, passando pelo bass music, techno, EDM, trap, house e dubstep.

A grande adesão ao Tomorrowland Brasil surpreendeu a todos em 2015. Com o público de 180 mil pessoas nos três dias de festival, o espaço de 1,2 milhão de metros quadrados teve mais de 150 atrações em sete palcos diferentes. Para este ano, a estrutura será mantida. No geral, poucas modificações.

O evento ganhará o chamado Pool Stage (Palco Piscina), que no ano passado era apenas uma piscina aberta ao público com limite de pessoas por ordem de chegada. “Queremos melhorar o acesso às dependências do Parque Maeda. Pretendemos alinhar melhor a estratégia para chegar ao local, incluindo todas as modalidades de transporte. Alguns ônibus vão deixar o público na porta do acampamento (Dreamville). Os transfers oficiais sairão de três locais: do Anhembi, do Aeroporto de Guarulhos e do Aeroporto de Viracopos, em Campinas”, afirma o diretor de Marketing do Tomorrowland Brasil, Mauricio Soares.

Questionado sobre alguns problemas que marcaram o festival no ano passado (filas enormes, preços exorbitantes dos alimentos e perrengues na chegada), Soares garante que o Tomorrowland tomou nota das adversidades, mas não pretende reformular a estrutura por completo. “A gente precisa aprimorar o que deu certo, e não começar tudo do zero. Até porque várias coisas funcionaram muito bem, apesar de falhas pontuais. Foi o primeiro ano do festival no Brasil e nos saímos superbem”, crava.

Mais atrações. David Guetta, os irmãos belgas DV&LM (Dimitri Vegas & Like Mike), os holandeses Afrojack e Armin van Buuren, os suecos Axwell / Ingrosso e Alesso, além dos brasileiros Alok, Gui Boratto e os israelenses do Infected Mushroom já haviam sido confirmados como headliners do Tomorrowland Brasil.

Além dos nomes já citado, nesta edição, o line up promete trazer artistas de regiões que já são referência na música eletrônica: Bósnia, Canadá, Egito, Israel e até Filipinas. Da Bélgica, país onde nasceu o festival, virão 12 DJs.

Do lado nacional, as atrações também estão bem diversificadas, com nomes originários das principais capitais nacionais, como Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. “Vamos privilegiar mais os artistas nacionais e, por isso, teremos mais atrações brasileiras. Os artistas do País evoluíram muito”, garante Soares.

Confirmado no Brasil por mais cinco edições seguidas, como antecipou o Estado, o Tomorrowland voltará a oferecer opções de acomodação dentro do Parque Maeda. A chamada Dreamville, cidade fictícia onde fãs do mundo todo podem acampar em barracas ou se instalar em chalés, continuará com a sua capacidade de receber 20 mil pessoas. No local, haverá também padarias, lojas, restaurantes e até salões de beleza.

Internacionalmente conhecido, o Tomorrowland deve voltar a atrair grupos de estrangeiros. Em 2015, quase 30% dos ingressos vendidos foram para fãs do exterior, que vieram de mais de 50 países diferentes, tais como Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Bélgica, França, Turquia e Portugal.

A infraestrutura importada da Bélgica é o grande trunfo da organização para ter mais público. Como no ano passado, o festival contará com uma sala especial de vigilância para garantir a segurança no local. Câmeras vão acompanhar durante 24 horas a movimentação do público dentro do Parque Maeda.

ENTEVISTA - Mauricio Soares DIRETOR DE MARKETING

Quais as principais mudanças do Tomorrowland deste ano para o do ano passado?

Acho que a questão do acesso. Queremos diminuir o fluxo e a concentração exagerada de pessoas, evitando tumultos desnecessários. Vamos reforçar o transporte público (ônibus) em vários lugares estratégicos, incluindo em Guarulhos e Viracopos (aeroportos). Os transfers vão levar o público direto para o Dreamville (acampamento). Alguns brasileiros, inclusive, reclamaram que não havia

arroz e feijão nos acampamentos. Neste ano, entretanto, compramos isso em grande estoque (risos).

O line up está maior em 2016 e há um grande número de artistas nacionais. Por quê?

Neste ano temos mais atrações nacionais. Os artistas brasileiros evoluíram muito no cenário da música eletrônica. Portanto, resolvemos investir pesadamente nas atrações da casa.

TOMORROWLAND BRASIL

Parque Maeda. Rodovia SP 75 (Archimedes Lammoglia), Km 18, Itu. De 21/4 a 23/4, 13h/1h. Preços: De R$ 199,50 a R$ 1.899

LINE UP COMPLETO

Quinta, dia 21

ADRIANO PAGANI

ALBUQUERQUE & FRAN BORTOLOSSI

ALOK

ALY & FILA

AUDIOTRICZ

AXWELL /\ INGROSSO

BOLLEN & FICHTNER

BRUNO MARTINI

CHRIS LIEBING

CODE BLACK

DAKAR

DANILO ERCOLE

DASH GROOVE

DAVID GUETTA

FERRY CORSTEN

FRACTALL

GUTI

HERNAN CATTANEO

HOT BULLET

ILLUSIONIZE

INPETTO

KHOMHA

LAIDBACK LUKE

LEO JANEIRO & LEOZINHO

LIU

LOCO DICE

LOST FREQUENCIES

MARK SHERRY

MARKUS SCHULZ

MAX ENFORCER

MOSKA

MOTi

NAZA BROTHERS

RAN-D

RAPHA FERNANDES

RENATO RATIER

ROBIN SCHULZ

SHAPELESS

SICKDDLLIZ

MC STRETCH

SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO

UMMET OZCAN

MC VILLAIN

VOLKODER

WAV3MOTION

WILDSTYLEZ

WRECHISKI

YVES V

Sexta, dia 22

AFROJACK

AKA AKA Feat Thalstroem

ALESSO

ALOK

ARMIN VAN BUUREN

ARNO COST

ASSADII

BHASKAR

BOLLEN & FICHTNER

BRUNO BARUDI

CAPITAL MONKEY

CESQUEAUX

CHAPELEIRO

CHRIS LAKE

CHUCKIE

DAZZO

DENIZ KOYU

DIEGO MIRANDA

DIRTYLOUD

DOOZIE

DUBDOGZ

ELY YABU

FELTEN

FIRAGA

FTAMPA

FUTURISTIC POLAR BEARS

ILLUSIONIZE

INFECTED MUSHROOM

JAKKO

KRYDER

LIQUID SOUL

LOULOU PLAYERS

MATHY

MATTN

NICKY ROMERO

PARANORMAL ATTACK

RAUL MENDES

ROMEO BLANCO

RUBACK

SAMHARA

SEVENN

SKIPPER

SMASH THE HOUSE FAMILY

STADIUMX

SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO

THE FISH HOUSE

THE JUNS

WARP BROTHERS

TROPKILLAZ

VOLT & STATE

W&W

WILDSTYLEZ

WOLFPACK

WRECKED MACHINES

Sábado, dia 23

ADRIATIQUE

AKA AKA feat. THALSTROEM

ANDREZZ & L-SIDE

ANNA

BLASTERJAXX

BRIAN CROSS

DAAVAR & ZEPPELIN

DAVIS

DIGITARIA

DIMITRI VANGELIS & WYMAN

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE

DJ ANDY

DJ HYPE

DJ MARKY (feat. STAMINA MC)

DOUBLE PLEASURE

EDU POPPO

ELEKFANTZ

FLOW & ZEO

GABE

GLOWINTHEDARK

GUI BORATTO

H.O.S.H

JUNIOR C

L_CIO

KARMON

KOLLEKTIV TURMSTRASSE

KOLOMBO

MARCELO CIC

MARI OLIVETTI

MATHY

STAMINA MC

MYSTIQUE

NICKY ROMERO

ONE87

PATIFE (feat. Stamina MC)

ROMEO BLANCO

SHADOW MOVEMENT

SOLDERA

SOLOMUN

STEVE ANGELLO

STIMMING

VIKTOR MORA

VIKTOR MORA & NACCARATI

VOLKODER

YVES V