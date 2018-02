Tommy Mottola prepara livro de memórias

O novo projeto do produtor musical Tommy Mottola inclui apenas 'letra'. A editora Grand Central anunciou nesta segunda-feira (4) que o ex-presidente da Sony Music Entertainment, ex-marido de Mariah Carey e atual da cantora Thalía, publicará seu livro até 2012.

"The Last Starmaker" falará de seus anos com Carey e seu trabalho com artistas como Billy Joel, Bruce Springsteen e Michael Jackson, que certa vez o acusou de racismo.

Mottola ajudou a descobrir talentos como Carey, Celine Dion, Jennifer López e Gloria Estefan, entre outros.