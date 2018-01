Thom Yorke faz show surpresa no quintal do vizinho

O cantor Thom Yorke, vocalista da banda Radiohead, costuma se apresentar seus shows em lugares inusitados e na tarde desse domingo, 12, ele realizou um pocket show em Oxford, na Inglaterra.

A revelação foi dada por um usuário da comunidade Reddit. Ele contou que Yorke cantou canções como "Desert Island Disk", "No Surprises", "Street Spirit", "Reckoner" e "I Might Be Wrong".

Em 2011, durante o festival Glastonburry, o líder do Radiohead se apresentou em uma fuselagem de um avião abandonado.

No início de maio, a banda lançou o álbum "A Moon Shaped Pool", após um hiato de cinco anos desde "The King of Limbs", de 2011.