Tom Waits prepara novo disco

O músico americano Tom Waits, que em breve passará a fazer parte do Hall da Fama do Rock, acaba de entrar em estúdio para preparar seu novo disco, segundo uma mensagem publicada em seu site oficial e em seu perfil no Twitter.

O novo álbum, cuja data de lançamento e título ainda não foram divulgados, sucede "Glitter and Doom Live" (2009), um disco com músicas gravadas ao vivo durante uma bem-sucedida turnê em 2008, e "Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards", um CD triplo com raridades lançado há cinco anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Graças à mistura de blues, baladas e poesia, assim como por sua "enorme influência" em inúmeros artistas, segundo afirmava a decisão do júri, Waits passará a engrossar a lista do Hall da Fama do Rock and Roll dos Estados Unidos em 14 de março.

Autor de músicas cultuadas como "Jersey Girl", popularizada por Bruce Springsteen, Waits estava imerso até o momento na promoção de seu livreto "Seeds on Hard Ground", cuja renda será revertida para diversas organizações que trabalham pela causa dos sem-teto. EFE