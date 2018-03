Tom Petty recupera guitarras que estavam desaparecidas

A espera pode ter sido a parte mais difícil, mas os roqueiros Tom Petty and the Heartbreakers recuperaram as guitarras desaparecidas e a polícia disse na terça-feira que um guarda de segurança foi preso sob suspeita de ter roubado os instrumentos.

As cinco guitarras, que incluíam uma Rickenbacker de 12 cordas, feita de bordo, do ano de 1967, pertencente a Petty - foram declaradas furtadas na quinta-feira de um estúdio de som em Culver City, oeste de Los Angeles, e a banda anunciou que pagaria 7.500 dólares de recompensa por informações que levariam à recuperação dos instrumentos.

Daryl Washington, um guarda de segurança do estúdio, de 51 anos, foi preso na segunda-feita e fichado sob suspeita de furto, afirmou a polícia.

Detetives conseguiram uma pista de que uma das guitarras havia sido vendida a uma loja de penhores de Hollywood, disse a polícia.

"Estou extremamente agradecido ao Departamento da Polícia de Culver City por um trabalho bem feito e estou tocado com as várias mensagens de preocupação e de boa sorte de nossos fãs e amigos", Petty escreveu em sua página no Facebook.

Não ficou imediatamente claro se alguém receberia a recompensa de 7.500 dólares pelo retorno das guitarras.