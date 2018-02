Tom Petty e Heartbreakers vão tocar no intervalo do Super Bowl Tom Petty e os Heartbreakers vão se apresentar no intervalo da grande final da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, o Super Bowl, em fevereiro, disseram os organizadores do evento de maior audiência da TV norte-americana. Este ano, quase 140 milhões de norte-americanos assistiram ao show de Prince no intervalo da partida. Os Rolling Stones, Paul McCartney e o U2 foram alguns dos artistas que tocaram em edições recentes do evento, que em 2008 será realizado no Arizona, no dia 3 de fevereiro. A mais inglória apresentação foi de Janet Jackson, que deixou seu seio à mostra durante o Super Bowl de 2004, despertando uma grande polêmica sobre obscenidade na TV. A final anual da National Football League (NFL) será realizada no estádio da University of Phoenix, em Glendale, Arizona, próximo a Phoenix. O evento será transmitido ao vivo para os EUA pela Fox. A apresentação de Petty será uma rara ocasião em que o veterano roqueiro terá sua imagem vinculada a um patrocinador, neste caso o braço nos EUA da fabricante japonesa de pneus Bridgestone, que patrocina o evento do intervalo. Petty, 57 anos, é crítico declarado do patrocínio aos shows de rock e seu último álbum com os Heartbreakers, "The Last DJ", de 2002, foi um ataque à ganância das corporações. O porta-voz do artista não respondeu a uma solicitação para comentar. (Por Dean Goodman)