Tom Odell ganha prêmio da crítica no Brit Awards

LONDRES - O jovem músico e compositor Tom Odell se transformou no primeiro artista masculino a ganhar o prêmio da crítica no Brit Awards, segundo anunciaram nesta quinta-feira os organizadores.

Com 22 anos, Odell admitiu se sentir "emocionado" e "adulado" por um prêmio que não esperava, no qual segue os passos de artistas como Adele e Jessie J, cujas carreiras estão em alta após ganharem os Brit Awards.

O agraciado, nascido em Sussex (sudeste da Inglaterra), compõe canções desde que tinha 13 anos, embora sua estreia tenha sido em 2012 com "Songs From Another Love", um trabalho de quatro canções que recebeu o elogio tanto de crítica como de público.

"Olhando a lista de impressionantes artistas femininas que já ganharam o prêmio, só espero não decepcionar os meninos", disse Odell após saber que receberá o prêmio no dia 20 de fevereiro, quando acontece a festa dos Brit Awards na O2 Arena de Londres.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os especialistas em música que decidiram o ganhador da categoria preferiram o jovem músico em vez das artistas femininas, AlunaGeorge e Laura Mvula.

Os organizadores dos Brit Awards também anunciaram a criação de uma nova categoria para premiar a importância dos artistas britânicos no exterior e espera-se que sua primeira vencedora seja Adele, em reconhecimento de seus incríveis números de vendas.