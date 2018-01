Tom Jazz, em São Paulo, vai sair do espaço em Higienópolis

Sediado na Avenida Angélica, 2331, em São Paulo, a casa de shows Tom Jazz vai fechar as portas do espaço até o fim de fevereiro, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira, 26. "Os custos envolvidos, com o aumento do valor do aluguel e etc, acabam sendo um entrave num local para apenas 200 pessoas", afirma a nota, que garante que as negociações estão em curso para levar o Tom Jazz para outro lugar.

O espaço - localizado no bairro de Higienópolis - ainda vai receber shows durante o mês de fevereiro. Na programação, estão agendadas apresentações de Wilson das Neves (12 e 13/2), Marcelo Jeneci (19 e 20/2), Luis Murá (17/2), Paulo Novaes (24/2), da cantora italiana Chiara Civello (26 e 27/2), entre outras. Outros shows ainda podem ser marcados.

O próximo ocorre na sexta-feira, 29, quando a cantora inglesa Jesuton vai apresentar seu álbum mais recente, Show Me Your Soul, com releituras de clássicos da Motown.