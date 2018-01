Tom Hanks faz coreografia e dubla cantora em clipe

Prestes a completar 59 anos, Tom Hanks não perdeu o rebolado. Visto pela última vez no cinemas nos longas Walt nos Bastidores de Mary Poppins e Capitão Phillips, ambos rodados em 2013, o ator dança e canta no clipe da música I Really Like You, de Carly Rae Jepsen, a mesma do hit-chiclete Call me Maybe sucesso em 2012.

No vídeo, lançado sexta, 6, no YouTube, Hanks interpreta ele mesmo, porém passa o tempo todo dublando a música. Nas imagens, cuja visualizações ultrapassaram 2 milhões em dois dias, ele acorda e se prepara para gravar um clipe com Carly. No caminho de sua casa para a locação, ele é reconhecido por anônimos nas ruas de Nova York. Ao pegar um táxi, troca mensagens de texto com a cantora e, quando se encontram, fazem um brincadeira com o fato de ele ter a voz dela.

Por enquanto, o ator aparece na lista de quatro longas em fase de pós-produção, previstos para este ano. O primeiro é Bridge of Spies (Ponte de Espiões, em livre tradução), que conta a história de um advogado norte-americano recruta pela CIA para resgatar um piloto prisioneiro da União Soviética durante a Guerra Fria.