Todas as tribos cantam Legião em homenagem no Rock In Rio

O Rock in Rio têm dessas cafonices: contratar a Orquestra Sinfônica Brasileira para fazer um medley de melodias do Legião Urbana e acompanhar vários cantores populares nacionais em uma homenagem à banda.

Ontem, no primeiro show do palco principal, o Mundo, Herbert Vianna, Dinho Ouro Preto - que foi aclamado pelo público cantando Por Enquanto -, Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, Pitty e Toni Platão mostraram os clássicos de Renato Russo em parceria com Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e a orquestra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Índios, com Pitty, foi a melhor interpretação do show, talvez porque sua voz seja nada parecida com a de Renato Russo. Com seu característico grave, ela coloriu bem a melancólica primeira parte da música, deixando espaço para os arranjos de cordas, que decoraram a música do Legião desnecessariamente, como cereja em bolo caseiro.

Rogério Flausino até tentou imitar a dança tão peculiar do Renato Russo, mas mesmo assim foi lastimável. Sua voz empostada, de vibratos esdrúxulos, como as de um cantor de boate italiano, massacrou Tempo Perdido e Quase Sem Querer. Deveria aprender com Toni Platão, que deu conta do recado, pois é sincero o suficiente para segurar os momentos mais românticos. "Temos de regar essa sementinha todo dia", afirmou ontem Flausino sobre o cantor e compositor Renato Russo, morto em 1996.

Bonfá e Herbert Vianna também fizeram homenagens justas, que culminaram com Pais e Filhos, que há de sempre provocar uma catarse, mesmo quando uma ou duas de suas belas estrofes são cantadas por Flausino e a Orquestra Sinfônica Brasileira em seu momento mais Boston Pops.