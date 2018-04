Os Titãs apresentaram o álbum Sacos Plásticos no Hangar há um mês, em uma espécie de pré-lançamento. Agora, Branco Mello, Paulo Miklos, Tony Belotto, Sérgio Britto e Charles Gavin fazem o lançamento oficial do disco em um palco mais comportado, o Citibank Hall. No repertório, canções como A Estrada.

Citibank Hall. Av. Jamaris, 213, Moema, 2846- 6040. Sáb. (19), 22h; dom., 20h. R$ 50/R$ 130.