Titãs abrem último show dos Rolling Stones em São Paulo com repertório pesado

Os Titãs provaram mais uma vez serem a escolha certeira para abrir o show dos Rolling Stones na noite deste sábado, 27, no Estádio do Morumbi. A exemplo do que aconteceu na apresentação da última quarta-feira, 24, os veteranos trouxeram um repertório pesado.

Diferentemente de quarta-feira, no entanto, quando o som estava irregular e a luz confusa, os Titãs mostraram que em condições favoráveis a sonoridade da banda cresce ainda mais. Na estrada há mais de 30 anos, o quarteto mais tocou do que falou. Decisão certeira.

Cabeça Dinossauro, Flores, Polícia e Homem Primata fizeram um esquenta digno para os Rolling Stones. Antes de executarem Aluga-se, que homenageou Raul Seixas, Paulo Miklos e Sergio Britto cantaram a marchinha de carnaval Acorda Maria Bonita.

"Essa música que vamos tocar é de 1987 mas poderia ter sido feita um dia desses", cravou Paulo Miklos antes de começarem uma versão frenética de Desordem.

Os Titãs justificaram o convite em grande estilo. Tiveram a contribuição de uma infraestutura melhor do que a do show passado, além de contar com o calor e o tempo estável.

Filas quilométricas na pista premium

As filas para utilizar o banheiro feminino, perto da pista premium, estavam quilométricas por volta das 20h.

"Isso não muda. É sempre a mesma coisa. Todo show tenho problemas para usar o banheiro", diz a estudante de administração Mariana Souza, 23.

O banheiro masculino, entretanto, não havia registro de filas. "Aquele momento que você dá graças a Deus por ser homem", brincou o vendedor Jaime Bezzerra, 29.

Promessa de calor intenso

Diferentemente da chuva intensa que caiu em São Paulo na última quarta-feira, 24, no primeiro show dos Stones, o tempo é seco e abafado neste sábado, 27. Quem presenciou a tempestade que veio abaixo durante a apresentação dos Titãs, no início da noite de quarta, mal pode acreditar no contraste. A previsão para o show que começa às 21h é de calor intenso. A chuva não deve dar as caras no Estádio do Morumbi na noite deste sábado, 27.