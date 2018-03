Time For Fun leva principal prêmio do setor de entretenimento

A empresa brasileira Time For Fun de Fernando Alterio venceu os pesos pesados da indústria do entretenimento ao conquistar um dos prêmios mais importantes desta área, concedido pela revista Billboard.

A produtora concorria com gigantes do mundo no setor pelo Top Promoter Internacional do Billboard Touring Awards.

Na sexta edição do prêmio, a revista considerou as atividades da produtora de 1.º de outubro de 2008 a 30 de setembro de 2009, em que a Time For Fun realizou os megashows de Madonna, Oasis, Radiohead, Kiss, Jonas Brothers e Depeche Mode na América Latina. Entre suas próximas ações estão o show do AC/DC no Estádio do Morumbi, em 27 de novembro e as apresentações do Coldplay no Rio, em 28 de fevereiro, e em São Paulo, em 2 de março.