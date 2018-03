Time do Iron Maiden dá goleada em brasileiros

Antes de realizar o primeiro show em São Paulo da turnê brasileira, o baixista do Iron Maiden, Steve Harris, jogou uma partida contra convidados brasileiros neste sábado,1, à tarde no Clube Atlético São Paulo. O time inglês venceu o brasileiro por 7 X 0. Harris, torcedor fanático do West Ham, marcou dois gols e ainda participou de quase toda a partida, que teve duração de 80 minutos. "Estou fora de forma. Só joguei duas partidas inteiras este ano", falou ao final do jogo. O time do Iron Maiden era composto por amigos do baixista, enquanto o brasileiro, por músicos como o guitarrista do Sepultura Andreas e o vocalista do Ultraje a Rigor Roger, jornalistas e ex-jogadores profissionais como o ex-goleiro corinthiano Ronaldo. Vale lembrar que os três shows que a banda fará no Brasil (São Paulo, Curitiba e Porto Alegre) estão com ingressos esgotados. O show deste domingo, 2, em São Paulo, acontece no estádio Palestra Itália, a partir das 20h, com abertura da banda de sua filha Lauren Harris, às 19h. A matéria completa do futebol você pode acompanhar na segunda-feira no Caderno 2 (Estado de São Paulo) e Variedades (Jornal da Tarde). Teste seus conhecimentos sobre o Iron Maiden