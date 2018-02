Timberlake e Imagine Dragons são destaques no Billboard Awards

Rapper Pitbull deu início ao show ao lado de Jennifer Lopez e a cantora brasileira Claudia Leitte na arena MGM Grand Garden, com a interpretação de "We Are One (Ole Ola)" o tema da Copa do Mundo no Brasil no próximo mês.

O prêmio televisionado anualmente, uma das principais vitrines da indústria da música, homenageou Timberlake sete vezes, incluindo as categorias de melhor artista, melhor artista masculino e melhor álbum da Billboard 200 com o sucesso do ano passado "The 20/20 Experience".

Timberlake, de 33 anos, que está em turnê na Europa, aceitou o prêmio em discursos gravados com sua banda de mais de 20 músicos.

"Não é uma competição, mas se fosse, eu ganhei. E adivinhem? Eu estou bem com isso", disse Timberlake em uma brincadeira bem-humorada com seus colegas na competição, os cantores Miley Cyrus, Bruno Mars, Katy Perry e os roqueiros do Imagine Dragons.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um holograma, o falecido Rei do Pop Michael Jackson fez uma aparição com sua canção lançada postumamente "Slave to the Rhythm " com uma série de bailarinos em movimento em torno de sua imagem gerada por computador.

A performance foi aplaudida de pé e algumas pessoas na plateia enxugavam as lágrimas.

O Imagine Dragons ganhou cinco prêmios. A banda de Las Vegas que também ganhou o Grammy, intepretou sua canção "Tiptoe".

Os cantores de R&B Thicke, Pharrell Williams e o rapper T.I. receberam quatro prêmios com o hit "Blurred Lines".

Aos 17 anos de idade, a sensação pop Lorde, toda vestida de preto com franjas de penas pretas, recebeu o prêmio de artista revelação e melhor canção de rock para "Royals", que já lhe rendeu dois Grammy Awards neste ano.

A adolescente, que conquistou fãs com sua delicadeza e rompendo com os padrões tradicionais de beleza de Hollywood, disse que estava grata por ser capaz de amadurecer no centro das atenções e pelas reflexões sobre seu trabalho.

O Billboard Music Awards - que contabiliza vendas, turnês, tempo de rádio entre outros dados - é um dos principais locais para artistas lançarem novas canções em tempo para o verão.

Jennifer Lopez foi homenageada com o Prêmio Ícone pelo conjunto da obra, e a cantora country Carrie Underwood ganhou o prêmio dado pelo voto do público.

O evento contou com inúmeras apresentações, incluindo estrelas pop como Shakira, Jennifer Lopez, o duo Florida Georgia Line com o cantor country Luke Bryan e a estrela do Nickelodeon Ariana Grande, além do rapper australiano Iggy Azalea.

Kate e Miley gravaram apresentações de shows na Grã-Bretanha para serem mostradas no evento. Miley fez um cover da canção de 1967 dos Beatles "Lucy in The Sky with Diamonds" com Wayne Coyne, o vocalista do grupo de rock Flaming Lips.

(Reportagem de Eric Kelsey em Los Angeles)