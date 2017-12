Timberlake ajuda Duran Duran a reconquistar fator sexy Mais de 25 anos após o lançamento de seu primeiro álbum, o grupo pop Duran Duran continua a aprender coisas novas. Desta vez está aprendendo com o magnata do hip-hop norte-americano Timbaland e com o popstar Justin Timberlake. Simon LeBon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor se uniram aos astros norte-americanos em seu 13o álbum, "Red Carpet Massacre", a ser lançado nos EUA em 13 de novembro e na Grã-Bretanha em 19 de novembro. "O que eles nos ensinaram é que é preciso ser rápido e que nossas primeiras idéias frequentemente são as melhores. Já fizemos vários álbuns que foram processos longos e tortuosos", disse à Reuters o baterista Roger Taylor, em entrevista. O ex-Mouseketeer Timberlake produziu e cantou no primeiro single, "Falling Down", enquanto Timothy "Timbaland" Mosley produziu e participa de três faixas. Outras dez canções foram produzidas pelo Duran Duran e por Nate "Danja" Hills, que também trabalhou com a popstar Britney Spears no álbum mais recente dela. O vocalista Simon LeBon disse que a banda --que já vendeu mais de 85 milhões de álbuns e cujos integrantes todos estão na casa dos 40 anos-- está sempre voltada para o futuro, sempre tomando conhecimento da música nova que é feita. "Tendemos a olhar para outros artistas que estão acontecendo agora, e Timbaland e Justin Timberlake estão na dianteira há alguns anos já", disse LeBon. De acordo com uma resenha de "Falling Down" feita pela Billboard, não é apenas o Duran Duran vem aprendendo: Justin Timberlake, também. "A canção é fiel ao viés melódico do Duran Duran, tão amado pelos fãs, e isso mostra que é Timberlake quem está aprendendo algo novo aqui", afirmou a Billboard. Num trocadilho com o título de um dos singles de sucesso de Timberlake, a revista Nylon disse, falando do novo álbum, que o Duran Duran está "reconquistando seu fator sexy."