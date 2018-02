Timbaland cancela show que faria em São Paulo

O rapper e produtor norte-americano Timbaland, que se apresentaria em outubro em São Paulo, cancelou a turnê pelo Brasil.

Segundo a produção do artista em curto comunicado oficial, Timbaland cancelou o show que faria no País porque não conseguiria cumprir as condições contratuais, dada a proximidade das datas de sua turnê mundial.

A produção informou que as pessoas que compraram ingressos antecipadamente foram cadastradas e a empresa responsável - Ingresso Rápido - deve providenciar a devolução dos valores.

Timbaland, que já trabalhou com artistas como Madonna e Justin Timberlake, está em turnê para divulgar seu disco solo, Shock Value II, de 2009.

O músico seria atração principal do Urban Music Festival, que foi suspenso. Inicialmente, o evento voltado para esportes e música incluía apresentações do trio feminino Valkyrias, da cantora Negra Li e discotecagem de Root Rock Revolution, Mau Mau, DJ King e Lovefoxxx, vocalista do CSS. Os ingressos custavam entre R$ 160 e R$ 400.