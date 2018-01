Tim Festival poderá ter Radiohead Crescem as chances de o Brasil ver pela primeira vez a banda inglesa Radiohead, liderada pelo vocalista Thom Yorke. O grupo abre turnê nos dias 6 e 7 de maio em Copenhague, Dinamarca, no KB Hall. Também está prevista sua participação no V Festival, em Stafford, em agosto, antes de fazer datas em outros lugares do mundo. O Tim Festival negocia há cinco anos a vinda da banda, e espera confirmá-la esse ano, provavelmente em outubro. O festival V (V de Virgin) realizado a umas três horas de carro de Londres, numa fazenda, é escala certa para o Tim Festival - muitos dos artistas do cast do evento brasileiro saem dessa jornada. O Radiohead estará lançado na turnê seu novo disco, ainda inédito, e deve testar algumas músicas, segundo revelou o semanário inglês New Musical Express. O álbum mais recente do Radiohead é Hail to the Thief, de 2003. A banda soltou uma nota sobre sua nova turnê. "Estamos excitados por estar na estrada de novo, especialmente em tocar novas canções para uma platéia. Pela primeira vez, não temos contrato ou data de lançamento para o lançamento, o que é ao mesmo tempo libertador e assustador. Para manter as coisas mais divertidas e espontâneas, vamos tocar novas canções que ainda estão em processo de feitura. Também vamos liberar música para download quando estivermos animados a respeito dela, o que é melhor que esperar 12 meses pelo lançamento de um disco completo. Música não trata só dos bons tempos - é também um documento do seu próprio tempo, e nós queremos estar habilitados a liberar uma canção quando ela soar adequada". Eis o roteiro confirmado da turnê do Radiohead: Copenhagen KB Hall (6 e 7 de maio) Amsterdam Heineken Hall (9 e 10 de maio) Blackpool Empress Ballroom (12 e 13 de maio) Wolverhampton Civic (15 e 16 de maio) London Hammersmith Apollo (18 e 19 de maio) V Festival (19 e 20 de agosto) Edinburgh Meadowbank Stadium (22 de agosto) Dublin Marlay Park (24 de agosto)