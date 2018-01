TIM Festival muda local de shows em SP A organização do TIM Festival decidiu mudar o local dos shows programados para o domingo, dia 29, em São Paulo, devido à instabilidade climática. Os shows que aconteceriam no palco que seria montado no Anhembi, agora serão realizados no Tom Brasil. Os ingressos valem da mesma maneira, no novo local, para ver Mombojó, TV On The Radio, Thievery Corporation, Yeah Yeah Yeahs e o aguardado Daft Punk. O mega cenário da dupla Daft Punk foi decisivo para a mudança de endereço, pois além de se apresentam dentro de uma pirâmide, com mais de três mil cabos eletrônicos, possui 1.600 telas de vídeo com uma tecnologia muito sensível, segundo a produtora Monique Gardenberg, da Dueto. O show da dupla no Rio já está com ingressos esgotados, mas para São Paulo ainda há bilhetes.