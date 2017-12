Tiê e inglesa Lianne La Havas vão abrir os shows do Coldplay no Brasil

A cantora brasileira Tiê e a inglesa Lianne La Havas abrirão os shows do Coldplay no Brasil, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 23. As apresentações ocorrem em São Paulo (7 de abril, Allianz Parque) e no Rio de Janeiro (10 de abril, Estádio do Maracanã).

Tiê será a primeira a subir ao palco nas duas cidades, seguida pela apresentação de Lianne La Havas, antes da performance da banda britânica.

Tiê nasceu em São Paulo e tem três discos lançados: Esmeraldas (2014), A Coruja e o Coração (2011) e Sweet Jardim (2009). Já se apresentou em grandes festivais de música no Brasil, Portugal e Estados Unidos, além de ter feito show para 2 milhões de pessoas no Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo, em 2012.

A jovem compositora, cantora e guitarrista inglesa Lianne La Havas estreou em 2012 com o álbum Is Your Love Big Enough? No ano seguinte, fez mais de 120 shows pela Europa, América do Norte e Japão. Is Your Love Big Enough? venceu como Álbum do Ano na premiação do iTunes, e foi indicado ao Grammy Awards e ao Mercury Prize.