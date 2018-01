Tidal promoverá show em Nova York para comemorar 1 milhão de usuários

O serviço de streaming de música Tidal, criado pelo rapper Jay Z, anunciou nesta quarta-feira um show beneficente em Nova York para comemorar o número de 1 milhão de assinantes do serviço, no ar há seis meses.

Jay Z, Beyoncé, Prince, Usher e Nicki Minaj vão se apresentar no dia 20 de outubro no Brooklyn. Os ingressos serão vendidos, primeiramente, para os assinantes do Tidal no site do serviço. O show será transmitido de graça e ao vivo pela internet.

Os valores dos ingressos variam de 74 a 244 dólares, e os lucros serão revertidos para a ONG New World Foundation, que luta por educação,fim da pobreza, justiça social e direitos civis. Quem não for assinante do Tidal e assistir ao show pela internet também poderá doar.

O Tidal foi lançado em março deste ano sem assinaturas grátis, firmando-se como o primeiro serviço de streaming criado por artistas, mas tem enfrentado dificuldades ao competir com Spotify e Pandora, grátis, e com a Apple Music, recém lançada.

O rapper e empresário Jay Z, que comprou o Tidal de uma empresa sueca por 54 milhões de dólares este ano, afirmou em abril que o aplicativo já havia alcançado 770 mil usuários. No catálogo do serviço, há nomes como Madonna, Rihanna e Chris Martin.

O aplicativo tem enfrentado a fúria de outros cantores, como Noel Gallagher e 50 Cent. A banda britânica de folk Mumford and Sonsafirmou que artistas independentes precisam de mais apoio do que o Tidal tem a oferecer, com cantores ricos tentando ganhar mais dinheiro.

O Spotify, líder no segmento de streaming, tem mais de 20 milhões de assinantes. Em agosto, a Apple divulgou que seu serviço, lançado em 30 de junho, já havia alcançado mais de 11 milhões de usuários durante o período de testes grátis.