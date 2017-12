Tibério Gaspar e Toni Tornado dividem palco no Rio O compositor Tibério Gaspar faz show na noite desta segunda-feira, 2, no Teatro Rival, na cidade do Rio, para comemorar seus 40 anos de carreira. O cantor Toni Tornado fará uma participação. Em 1970, ele ganhou o Festival Internacional da Canção (FIC) com BR-3, parceria de Tibério com Antônio Adolfo, que também estará no show. A dupla criou sucessos como Sá Marina (gravado inicialmente por Wilson Simonal e hit dos anos 70) e Teletema, e separou-se nos anos 80, quando o primeiro criou uma escola de música e lançou vários discos independentes. Agora, eles retomam a parceria - já estão compondo e o show desta segunda é a apresentação da nova fase.