Tiago Barbosa investe em show intimista

Tiago Barbosa gosta de exercitar seu talento em outros espaços diferentes do teatro musical, gênero que o consagrou ao interpretar Simba, em O Rei Leão. Depois de realizar um concorrido show em 2015 para um grande público, ele agora busca o intimismo – é o que caracteriza o Living Room Concert, que ocorre na noite desta quarta, 11, às 21h, em um espaço inusitado: o “apartamento-estúdio” do produtor e empresário Rubens Azevedo.

“A ideia surgiu quando resolvemos colocar aquele primeiro show, o Estrada, em um financiamento coletivo – descobrimos que a melhor forma de falar sobre isso era apresentar um trabalho no qual fosse possível apresentar o projeto desse show maior”, conta Barbosa. “Assim, criamos uma espécie de ‘bate-papo musical’.”

Ainda que Estrada seja o ponto de partida, o ator e intérprete não vai se limitar a apresentar apenas canções que ali estavam. “Decidi ser mais ousado e acrescentar músicas de difícil interpretação, como At Last, de Etta James, ou Overjoyed, clássicos do cancioneiro negro. Vou mostrá-las com a minha assinatura e a colaboração dos arranjos de Eduardo Brasil.”

Ele conta ainda que Living Room Concert é um show dançante, pois se baseia no antigo conceito de discoteca dos anos 1950 e 60, ou seja, à base de chapéu e gravatinha-borboleta. No palco, estará acompanhado de quatro músicos e três backing vocals, além das participações de Letícia Soares e Raquel Antunes. A direção tem a assinatura de Eduardo Ekermann.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde que encantou o time criador de O Rei Leão nas audições para a montagem brasileira, em 2013, Barbosa vem solidificando uma carreira como intérprete de musical. Depois de Simba, participou de Mudança de Hábito e está em cartaz no clássico Cinderella, no qual vive Lord Pinkleton e, nas sessões de quinta-feira, assume o papel do Príncipe Topher, difícil missão de substituir por apenas um dia o excelente Bruno Narchi.

O processo de organizar tantas tarefas não tem sido fácil, mas ele garante utilizar bem seus horários. A ponto de já planejar o Vol. 2 do show Estrada, que deve ocorrer até outubro e poderá ser apresentado também em São João do Meriti, interior do Rio, onde o ator nasceu. “Eu contaria com a participação da orquestra sinfônica da cidade, o que seria uma grande honra.”

LIVING ROOM CONCERT

Rua Treze de Maio, 1.429, Bela Vista. Quarta-feira (11), 21h. R$ 90.